رياضة | رونالدو يبلغ بيريز بصفقة برشلونة القادمة

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يعلم جيداً بالصفقة التي سيخطفها برشلونة في الصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون الإٍسباني، أن كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق أبلغ بيريز رئيس الملكي بأن مسئولو يوفنتوس غير راضيين عن مستوى ماتياس دي ليخت الذي انتقل إلى السيدة العجوز هذا الصيف بمقابل 85.5 مليون يورو.

Advertisements

واضافت الصحيفة، أن هناك محاولات من يوفنتوس للتخلص من دي ليخت في الأشهر القادمة عن طريق بيعه لنادي برشلونة بنفس المبلغ.

واكدت التقارير على أن برشلونة يفكر في التعاقد مع دي ليخت ليكون بديلاً للفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق الحالي.

والجدير بالذكر أن كومان مدرب منتخب هولندا والمرشح لتولي قيادة برشلونة قد أبدى قلقه تجاه مستقبل دي ليخت في يوفنتوس نظراً لوجود مدافعين كبار مثل كيليني وبونشي.