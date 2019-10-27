رياضة | رونالدو يبلغ بيريز بصفقة برشلونة القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يبلغ بيريز بصفقة برشلونة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يعلم جيداً بالصفقة التي سيخطفها برشلونة في الصيف المقبل.
ذكر موقع الدون بالون الإٍسباني، أن كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق أبلغ بيريز رئيس الملكي بأن مسئولو يوفنتوس غير راضيين عن مستوى ماتياس دي ليخت الذي انتقل إلى السيدة العجوز هذا الصيف بمقابل 85.5 مليون يورو.
واضافت الصحيفة، أن هناك محاولات من يوفنتوس للتخلص من دي ليخت في الأشهر القادمة عن طريق بيعه لنادي برشلونة بنفس المبلغ.
واكدت التقارير على أن برشلونة يفكر في التعاقد مع دي ليخت ليكون بديلاً للفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق الحالي.
والجدير بالذكر أن كومان مدرب منتخب هولندا والمرشح لتولي قيادة برشلونة قد أبدى قلقه تجاه مستقبل دي ليخت في يوفنتوس نظراً لوجود مدافعين كبار مثل كيليني وبونشي.