رياضة | بايرن ميونيخ يطارد نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يطارد نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي بايرن ميونيخ الألماني رغبته في التعاقد مع المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا فإن النادي الألماني الذي طارد في الصيف الماضي الألماني ليروس ساني لاعب السيتي والذي أصيب بقطع الرباط الصليبي، يرغب في ضم خيسوس.

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية بأن بايرن ميونيخ يسعى لضم خيسوس، وتدعيم هجوم فريقه.

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وأضافت الصحيفة بأن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرفض فكرة التخلي عن اللاعب البرازيلي نهائيًا.

وتابعت الصحيفة بأن مانشستر سيتي سيحدد مقابل مادي يصل لـ100 مليون جنيه استرليني لمنع بايرن ميونيخ من الدخول على المفاوضات لضم اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا يرى بأن خيسوس هو خليفة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في هجوم السيتي، لذلك يرفض رحيله.