رياضة | الخطيب يعود للأهلي رغم مرضه.. ومحمد محمود يطير لألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يعود للأهلي رغم مرضه.. ومحمد محمود يطير لألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للتدريبات الجماعية عصر اليوم استعدادا للمعسكر الخارجي.

وكان فايلر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة للحصول على قسط من الراحة وزيارة أسرتهم خاصة أن الفريق لا يرتبط بأي أحداث في الوقت الحالي.

ويستعد الفريق للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 31 أكتوبر الجاري، للدخول في معسكر مغلق لمدة إسبوع يتخلله مباراة أو مباراتين وديتين قبل استئناف مسابقة الدوري العام.

الأهلي يعقد اجتماعا في الشيخ زايد بحضور الخطيب



قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعا عصر غد الإثنين بفرع النادي بالشيخ زايد، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة عدد من الأمور الخاصة بقطاعات النادي المختلفة كما يستعرض المجلس، أعمال الخطة الإنشائية بفروع النادي الثلاثة وآخر المستجدات بفرع النادى بالتجمع الخامس ومناقشة عدد من الأمور الخاصة بقطاع النشاط الرياضي.

الخطيب يحضر أول اجتماعاته بعد الخضوع لحقن الظهر



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ومن المنتظر أن يرأس محمود الخطيب، الاجتماع بعد عملية الحقن التى خضع لها الأسبوع الماضى بأحد المستشفيات بالإسكندرية، كأول اجتماع له خلال الفترة الماضية.

وكان مجلس الأهلي قرر تأجيل إجتماعه والذي كان مقرر له أمس السبت، وتحديد موعد آخر لعقده بفرع النادي بالشيخ زايد.

لاعب الأهلي يتوجه إلى ألمانيا للخضوع لجراحة الصليبي



ويتوجه محمد محمود صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الأحد إلى العاصمة الألمانية برلين، من أجل الخضوع لجراحة الرباط الصليبي الثلاثاء المقبل.

وتعرض محمود، لقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في تدريبات الفريق منذ يومين قبل التوجه إلى معسكر الإمارات خلال توقف الدوري.

وكان محمود عاد إلى التدريبات عقب تعافيه من إصابة قطع في الرباط الصليبي والرباط الخارجي، وشارك في مباراة الإعلاميين الودية قبل أن يسقط مجددا لنفس الإصابة.

ولم يشارك محمد محمود مع الأهلي، سوى دقائق قليلة منذ إنتقاله للفريق قادما من صفوف وادي دجلة، الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 15 مليون جنيه.