رياضة | خاص - مدرب دجلة يكشف سر تذبذب النتائج ويؤكد: "بنلعب بطريقة محدش يعرفها" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - مدرب دجلة يكشف سر تذبذب النتائج ويؤكد: "بنلعب بطريقة محدش يعرفها" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، بأن النتائج الغير مستقرة تعود إلي عدم انسجام اللاعبين فضلا عن طريقة المدير الفني والتي لم يتعود عليها أحد في مصر.

وقال عبد الواحد لـ" الخليج 365 الرياضي" : بكل تأكيد نتائج الخمسة مباريات هذا الموسم غير مرضية لنا، ولكن الأداء مطمئن.

واردف : بنوصل لمرمي الخصم بشكل متكرر واستحواذنا عالي، ولكن التسجيل ماهو إلا توفيق نفتقده.

واشار : تاكيس جونياس مدرب مميز، يلعب بطريقة لعب مختلفة، وجديدة في مصر، مش متعودين عليها.

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وتابع : النتائج الغير مستقرة تعود لاعتمادنا على لاعبين ناشئين وبكل تأكيد يحتاجون للوقت حتى ينسجموا، فضلا عن الصفقات الجديدة المنضمة للفريق التي تحتاج ايضا للوقت.

واشار : الموسم المنقضي لم نكن موفقين خلال الدور الأول ولكن عدنا بالدور الثاني وقدمنا نتائج مميزة للغاية.

وعن استعداد الفريق خلال فترة التوقف الدوري قال : سوف نخوض مباراة ودية أمام فريق النصر، ثم نحصل على إجازة لمدة أربعة أيام وبعدها نخوض وديتان أمام الإسماعيلي وإنبي حتى توقيت أول مباراة لنا بالدوري.

واختتم كلماته بالحديث عن إدارة الفريق الدجلاوي قائلا : ماجد سامي دائما داعم لنا، وهذا هو سبب استقرار فريق وادي دجلة.

فريق وادي دجلة يمتلك ثلاثة نقاط بالمركز الـ15 حصيلة خمسة مباريات، حيث تعادل في ثلاثة وخسر مباراتين.