رياضة | الإصابة المزمنة تهدد نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابة المزمنة تهدد نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد من الإصابة في عضلة السمانة والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخ بلاده أمام كرواتيا.

وأبعدت الإصابة الجناح الويلزي عن المشاركة مع ريال مدريد أمام ريال مايوركا بالليجا والتي خسرها الفريق الملكي بهدف نظيف، وأمام جالطة سراي بدوري الأبطال والتي فاز فيها رجال المدرب زيدان بهدف توني كروس.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن هناك لغز في إصابة بيل حيث أن اللاعب يُعاني من آلام على مستوى عضلة السمانة ولم يقم ريال مدريد بنشر تقرير طبي عن حالته لأن الفحوصات لم تكشف أي إصابة.

وأضافت التقارير بأن اللاعب عاد من أسبوع الفيفا ببعض الآلام على مستوى عضلة السمانة، ولكن الفحوصات لم تكشف وجود إصابة بشكلٍ مؤكد.

وأشارت التقارير إلى أنه منذ عام 2013 عندما وصل إلى ريال مدريد ، عان جاريث بيل من 26 إصابة، 19 إصابة كانت في عضلة السمانة و14 إصابة منهم كانت في القدم اليسرى.