رياضة | برشلونة يطرد لاعبين في يناير

بدأ نادي برشلونة الإسباني اتخاذ اولى خطوات فتح باب الرحيل أمام لاعبين من صفوف البلوجرانا للخروج خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير المقبل.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن برشلونة قرر بيع ثنائي الفريق الكرواتي إيفان راكيتتيش بجانب لاعب الوسط الشاب كارليس الينيا

وتصدر النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش غلاف صحيفة ‘‘سبورت‘‘ اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر، مؤكدة على أن المفاوضات بين برشلونة وإنتر ميلان بدأت بالفعل من أجل رحيل راكيتيتش إلى الدوري الإيطالي.

وحدد برشلونة مبلغ 35 مليون يورو قيمة التخلي عنه وهو المبلغ الذي تقوم بدراسته إدارة نادي إنتر ميلان قبل منح برشلونة القرار الرسمي.

ويفضل لاعب الوسط الشاب كارليس ألينيا يفضل مغادرة برشلونة على سبيل الإعارة من أجل التطور واكتساب مزيد من الخبرة ومن ثم العودة مرة أخرى للعملاق الكاتالوني.