شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين قطبي مانشستر على موهبة جديدة والان مع التفاصيل

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن قطبي مدينة مانشستر اليونايتد والسيتي يتصارعان على مدافع نادي روتشديل الإنجليزي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى في إنجلترا "لوك ماتيسون".

وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية أن ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يراقبان اللاعب منذ فترة تمهيداً للتحرك نحو ضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن المبلغ المطلوب في ماتيسون سيتجاوز العشرة ملابين جنيه إسترليني بحسب التقارير.

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يبلغ ماتيسون مع العمر 17 عاماً فقط ويلعب في مركز الظهير الأيمن، ولفت أنظار مدرب مانشستر يونايتد "أولى جونار سولشاير" خلال مواجهة فريقه أمام اليونايتد الشهر الماضي لحساب كأس كاراباو، حيث سجل هدف التعادل لفريقه وأجبر الشياطين الحمر على التأهل من خلال ركلات الترجيح.

كما لفت أنظار مدرب السيتي بيب جوارديولا الذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب.

جدير بالذكر أن ماتيسون لعب أولى مبارياته الرسمية مع فريقه بسن 15 عاماً و 336 يوماً.