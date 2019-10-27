شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

تُقام اليوم الأحد، عدد من المباريات فى الدوريات الأوروبية والبطولات القارية، أبرزها مواجهة ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح أمام نادي توتنهام، وكذلك مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد يستضيف وولفرهامبتون، في الرابعة عصراً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مباراة أرسنال وكريستال بالاس، في السادسة والنصف مساء ، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

مباراة ليفربول وتوتنهام، في السادسة والنصف مساء، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مباراة نوريتش سيتي ومانشستر يونايتد، في السادسة والنصف مساء، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

موعد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة سيلتا فيجو وريال سوسييداد، في الواحدة ظهرا، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مباراة غرناطة وريال بيتيس، في الثالثة عصرا، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مباراة ليفانتي وإسبانيول، في الخامسة مساءا، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مباراة إشبيلية وخيتافي، في السابعة والنصف مساء، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مباراة أوساسونا وفالنسيا، في العاشرة مساءا، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

موعد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مباراة بولونيا وساميدوريا، في الواحدة والنصف ظهرا، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

مباراة أتلانتا وأودينيزي، في الرابعة عصرا، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

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تُقام مباراة تورينو وكالياري، في الرابعة عصرا، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

تُقام مباراة سبال ونابولي، في الرابعة عصرا، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

تُقام مباراة روما وميلان، في السابعة مساءا، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

تُقام مباراة فيورنتينا ولاتسيو، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءا، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

موعد مباريات الكونفدرالية اليوم

مباراة جينيراسيون فوت السنغالي وأدجوبي بطل بنين، في الواحدة ظهرا.

مباراة فوسا جينيور بطل مدغشقر ونهضة بركان المغربي، في الواحدة والنصف ظهرا.

مباراة كوتي دي أور بطل السيشيل والمصري البورسعيدي، في الثانية ظهرا.

مباراة يانج أفريكانز التنزاني وبيراميدز، في الثالثة عصرا.

مباراة كمبالا سيتي الأوغندي ونادي بارادو الجزائري، في الثالثة عصرا.

مباراة جورماهيا الكيني وموتيما ييمبي الكونغولي، في الثالثة عصرا.

مباراة جرين إيجيلز الزامبي وحسنية أغادير المغربي، في الثالثة عصرا.

مباراة النصر الليبي ويرولين أف سي الأوغندي، في السابعة مساءا.

موعد مباراة الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة 07:55 بتوقيت السعودية 06:55 بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة Ksa sports HD 1.

تقام مباراة الاتحاد وأبها في تمام السادسة والنصف بتوقيت السعودية والخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة KSA السعودية.