الامارات | الزعابي يتوج ابطال بطولة كلباء للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن الزعابي يتوج ابطال بطولة كلباء للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجرئيس مجلس ادارة نادي اتحاد كلباء الدكتور خالد سيف مطر الزعابي رئيس مجلس ادارة نادي اتحاد كلباء الفائزين في الاوائل في النسخة الاولى لبطولة نادي اتحاد كلباء للشطرنج والتي اختتمت امس الاول.

واكد الزعابي نجاح البطولة بشكل مميز وكما تم التخطيط والإعداد المبكر له، وقال للامارات اليوم: بداية مميزة لممارسة الشطرنج في كلباء ونتطلع الى استثمار النجاح الاول وترجمته بشكل يدفع الى تطور اللعبة بشكل مميز

كما وحث جميه اللاعبين على الاستمرار في بذل الجهد ومواصلة العمل .

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واحرز المراكز الاولى كل من لاعبي نادي الفجيرة للشطرنج خليفة خالد، الذي حل اولا، تلاه عمار السدراني ثانيا ومحمد سعيد اليليلي ثالثا، تلاهم لاعبي الشارقة للشطرنج راشد الحمادي وحمد بدر وزايد الطاهر بالمراكز من الرابع وحتى السادس بالترتيب، وقد شارك في هذه البطولة عدد من لاعبي مختلف الاندية في الدولة

وبحضور نائب رئيس مجلس الادارة سعيد خلفان المزروعي وعضو مجلس الادارة الامين العام عيسى بن هويدن

والسيد عيسى بن هويدن عضو مجلس الادارة وامين سر النادي ورئيس لجنة نشر الشطرنج في الشارقة عمر ال علي، والاداري صالح الزعابي، والمدير التنفيذي لنادي الشارقة للشطرنج رجائي نعمان السوسي وعدد من القيادات الرياضية