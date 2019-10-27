شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير» لمنتقدي ضم «كهربا» للمنتخب: «انت مالك.. البدري فقط هو المسؤول» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن ضيقه من الانتقادت الموجهة إلى حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب إعلانه انضمام محمود عبدالمنعم «كهربا» لصفوف المنتخب خلال المعسكر المقبل.

وقال شوبير، في حوار على قناة الأهلي: «في ناس بتقول إزاي البدري ياخد كهربا.. انت مال سعادتك.. هو انت المدرب؟.. المدرب فقط هو المسؤول عن اختياراته.. ونحن ماعلينا إلا تقييم التجربة بعد انتهائها.. لو كويس هنقول هايل يا بدري ولو وحش ننتقده ونقوله لا تضمه مرة أخرى».

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وأضاف: «أكيد حسام البدري متابع لكل المحترفين بالخارج وبالتالي قام باستدعاء من يريده، لكن هنبدأ من الآن ننتقد.. ونتحدث عن موازنات بين الأهلي والزمالك.. لا يصح».

واختتم: «كهربا بيلعب في الدوري البرتغالي والبدري ضمه يجربه، ممكن يكون من الأساسيين وممكن من الاحتياطيين وممكن يكون من المستبعدين.. لازم نترك الفرصة للمدرب».