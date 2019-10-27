شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول «صلاح» مع توتنهام بالدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره توتنهام على ملعب آنفيلد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً، فيما ستتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

يدخل فريق ليفربول المباراة محتلًا صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 25 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 12 نقطة.