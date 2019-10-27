شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بـ«التتش» قبل السفر لمعسكره الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب «التتش» بمقر النادي بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية استعدادا للمرحلة المقبلة من مباريات الفريق ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني، بقيادة السويسري رينيه فايلر، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يومي الجمعة والسبت، في ظل البرنامج الذي وضعه المدير الفني.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير.