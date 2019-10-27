شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 يستضيف نادي ليفربول نظيره توتنهام مساء اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب الأنفيلد.

وتأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة العاشرة من البطولة. التشكيل المتوقع لليفربول أمام توتنهام: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون. خط الوسط: فابينيو، فينالدوم، هندرسون. Advertisements خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو. اقرأ أيضًا.. قبل مباراة اليوم.. ماذا فعل محمد صلاح مع ليفربول أمام توتنهام؟ التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام ليفربول: حراسة المرمى: جازانيجا. خط الدفاع: داني روز، فيرتونخن، ألدرفايريلد، أورييه. خط الوسط: وينكس، سيسوكو، ندومبيلي. خط الهجوم: هاري كين، سون هيونج مين، لاميلا.

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