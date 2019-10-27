صراع بين قطبي مانشستر على لاعب شاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن قطبي مدينة مانشستر اليونايتد والسيتي سيتصارعان على مدافع نادي روتشديل الإنجليزي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى في إنجلترا "لوك ماتيسون".

وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية أن ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يراقبان اللاعب منذ فترة تمهيداً للتحرك نحو ضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة. وأضافت الصحيفة أن المبلغ المطلوب في ماتيسون سيتجاوز العشرة ملابين جنيه إسترليني بحسب التقارير. Advertisements يبلغ ماتيسون مع العمر 17 عاماً فقط ويلعب في مركز الظهير الأيمن، ولفت أنظار مدرب مانشستر يونايتد "أولى جونار سولشاير" خلال مواجهة فريقه أمام اليونايتد الشهر الماضي لحساب كأس كاراباو، حيث سجل هدف التعادل لفريقه وأجبر الشياطين الحمر على التأهل من خلال ركلات الترجيح. كما لفت أنظار مدرب السيتي بيب جوارديولا الذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب. جدير بالذكر أن ماتيسون لعب أولى مبارياته الرسمية مع فريقه بسن 15 عاماً و 336 يوماً.

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