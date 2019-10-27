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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونخ يريد جيسوس والسيتي يرد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
يريد فريق بايرن ميونخ الألماني، التعاقد مع جابريل جيسوس مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
سبب طلب البايرن التعاقد مع اللاعب
جاء سبب تعاقد الفريق الألماني مع اللاعب، هو تأمين هجوم الفريق في المستقبل لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي قد استقر على سعر رحيل جيسوس عن الفريق في الفترة المقبلة.
وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، فإن السيتي قد حدد مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، من أجل الإستغناء عن اللاعب الذي ينال إعجاب الفريق البافاري.
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