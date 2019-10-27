شكرا لقرائتكم نور الطيب وجها لوجه أمام سلمى هاني فى دور ال 16 ببطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تبدأ اليوم الأحد منافسات دور ال 16 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

فيما تنطلق أيضا منافسات دور ال 16 ببطولة مصر الدولية للرجال والتي تقام على هامش بطولة العالم بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

وشهد دور ال 32 العديد من المفاجآت أبرزها خروج طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا ومحمد أبو الغار المصنف الثامن والألماني سيمون روزنر ونيكولاس مولر ودييجو إلياس.

وجاءت منافسات اليوم الأول من دور ال 16 كالتالي:





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منافسات الرجال:

فارس الدسوقي x سوراف جوزال

علي فرج x مازن هشام

منافسات السيدات

رنيم الوليلي x أليسون ويترز

نوران جوهر x تيسني إيفانز

نور الطيب x سلمى هاني