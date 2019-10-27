شكرا لقرائتكم نور الطيب وجها لوجه أمام سلمى هاني فى دور ال 16 ببطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وجاءت منافسات اليوم الأول من دور ال 16 كالتالي:
منافسات الرجال:فارس الدسوقي x سوراف جوزال
علي فرج x مازن هشام
منافسات السيدات
رنيم الوليلي x أليسون ويترز
نوران جوهر x تيسني إيفانز
نور الطيب x سلمى هاني
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