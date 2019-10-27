منتخب مصر يقلص إجازة دوليى الزمالك لـ3 أيام فقط بموافقة ميتشو...

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفى لمنتخب مصر الأول على التواصل مع المدير الفنى الصريى للزمالك ميتشو لطلب إنهاء إجازة اللاعبين الدوليين بالفريق والاكتفاء بالحصول على 3 أيام فقط بدلا من 6 أيام مثل باقى لاعبى الفريق .

ويدافع لاعبو الزمالك محمود علاء وطارق حامد، عن ألوان منتخب مصر، حيث إن المدرب الصربى منح لاعبى الزمالك راحة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فى دورى أبطال أفريقيا الخميس الماضى، قبل أن يتم الموافقة على إنهاء إجازة الدوليين مبكرا والاكتفاء بمنحهم 3 أيام فقط فى ظل موافقة ميتشو وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء على طلب الجهاز الفنى للمنتخب بعدما تواصل معهما محمد بركات مدير المنتخب.

بينما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى انطلاق معسكر الفراعنة غدا الاثنين فى إطار الإعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر بالجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.