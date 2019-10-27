شكرا لقرائتكم حسام البدرى يترقب مشاركة مروان محسن مع الأهلى فى معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يترقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، عودة مروان محسن مهاجم الأهلى من الإصابة التى لحقت به، لتدعيم هجوم الفراعنة خلال الفترة المقبلة.
وغاب مروان محسن عن معسكر الفراعنة الأول تحت قيادة البدرى، لظروف إصابته فى عظمة الوجه وابتعاده عن المشاركة مع فريقه منذ الجولة الأولى من عمر الدورى المصرى.
ويترقب الجهاز الفنى مشاركة مروان محسن فى المباراتين الوديتين، المقرر أن يخوضهما الفريق الأحمر، خلال معسكره الخارجى بالإمارات لضمه، أو صرف النظر عن استدعائه لمعسكر نوفمبر المقبل، حال عدم مشاركته مع فريقه.
ويعد مروان محسن من العناصر الأساسية فى المنتخب، لاسيما وأنه شارك فى كأس العالم 2018 وكأس الأمم الأفريقية 2017 و2019.
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