شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملفات حسمها خالد مرتجى فى ملف "العلاقات الخارجية" بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، خلال الفترة القليلة الماضية، فى حسم أكثر من ملف "خارجى" تم تكليفه به من قبل محمود الخطيب رئيس النادى، خاصة أن رئيس القلعة الحمراء سبق وكلّف خالد مرتجى بإدارة ملف العلاقات الخارجية كونه يُجيد هذا الملف من خلال خبراته التى اكتسبها طوال السنوات الماضية أثناء وجوده بمجلس الإدارة بجانب عمله سنوات طويلة عضواً فى لجنة الأندية بالفيفا.

تمديد إعارة رمضان صبحى

من الملفات المهمة التى حسمها مرتجى المُلقب بـ"وزير خارجية الأهلي"، تمديد إعارة رمضان صبحى لاعب الفريق من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى وشهدت المفاوضات عملية "شد وجذب" خاصة أن النادى الإنجليزى تلقى عروضا أخرى لشراء اللاعب، بل إن أندية مصرية حاولت إفساد عودة اللاعب للأهلى لكن "دبلوماسية" وزير خارجية الأهلى نجحت فى حسم الصفقة للقلعة الحمراء وتم تمديد الإعارة موسماً، وأثبتت المباريات مدى أهمية صفقة رمضان صبحى للفريق بعدما أصبح واحداً من أهم نجوم الفريق حالياً.

صفقة فايلر

وعاد محمود الخطيب وكلّف خالد مرتجى بواحدة من أهم القضايا الكروية التى شغلت اهتمام وتفكير الجماهير الأهلاوية، وهى المدرب الجديد للفريق بعد إقالة لاسارتى، وتولّت لجنة التخطيط بالأهلي عملية انتقاء أكثر من مدرب وبدأ بعدها مرتجى وأمير توفيق مدير التعاقدات مهمة التفاوض مع بعض المدربين لاختيار أحدهم للأهلي حسب شروط ومعايير النادى.

Advertisements



خالد مرتجي مع فايلر 1

ولم يتدخل مرتجى فى عملية الاختيار باعتبار أن هذا الأمر خاصا بلجنة التخطيط، وإن كان عضو المجلس قد كشف للجنة التخطيط بعض مزايا وسمات فايلر الشخصية بعدما التقى به فى سويسرا، وهي السمات التى تتوافق مع ظروف واحتياجات الأهلي خلال الفترة المقبلة، لتوصى لجنة التخطيط ومحمود الخطيب بالتعاقد مع فايلر وتؤكد مباريات الفريق حتى الآن مدى نجاح فايلر الرائع مع الفريق.

إسدال الستارعلى قضية كوليبالى

إنهاء صفقتى رمضان صبحي وفايلر لم تكن المهمة الوحيد لوزير خارجية الأهلي، فقد استعان به الخطيب أيضاً فى إنهاء أكثر من أزمة شائكة، وفى مقدمتها أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي وحسمها مرتجى مؤخراً بعدما وقع ومعه المحامى السويسرى مونتنييرى عقداً مع النجم الساحلي يقضى بتحمّل النادى التونسى غرامة اللاعب وقيمتها مليون و400 ألف دولار بعدما هرب من الأهلي سراً فى مايو 2017.

وبذلك نجح الأهلي في إسدال الستار على واحدة من أهم الأزمات التى عانى منها الأهلي وأعاد للنادى مبلغا كبيرا رفض كوليبالى تسديده طوال أكثر من 30 شهراً رغم حصول الأهلي على حكم من الفيفا.

استعادة فلوس أجاى

وحسم الأهلي، خلال الأيام الماضية، ملفا آخر كان بعيدا عن دائرة الضوء وهو ملف النيجيرى أجاى، حيث نجح المهندس خالد مرتجي مؤخراً فى إنهاء أزمة مستحقات الأهلي لدى نادى الصفاقسى التونسي بعد شراء أجاى باسترداد 125 ألف دولار كان قد تم تحويلها بالخطأ إلى النادى التونسى في عهد المجلس السابق.

وكان خالد مرتجي عند حُسن ظن محمود الخطيب وجمهور الفريق وكذلك أعضاء الجمعية العمومية التى سبق ومنحته أعلي الأصوات ( ٢٢٩١٢ صوتا) فى الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة محمود الخطيب وحسم الملفات التى تم تكليفه بها من قبل مجلس الأدارة حتى الآن.