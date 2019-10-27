شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان البدرى ينهى إجازة دوليى الزمالك مبكراً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول من المدير الفنى للزمالك "ميتشو" إنهاء إجازة اللاعبين الدوليين بالفريق والاكتفاء بالحصول على 3 أيام فقط بدلا من 6 مثل باقى لاعبى الفريق.
ويأتى فى مقدمة هؤلاء اللاعبين محمود علاء وطارق حامد، حيث منح المدرب الصربى لاعبى الزمالك راحة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فى دورى أبطال أفريقيا الخميس الماضى، قبل الموافقة على إنهاء إجازة الدوليين مبكرا والاكتفاء بمنحهم 3 أيام فقط، فى ظل موافقة ميتشو وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء على طلب الجهاز الفنى للمنتخب بعدما تواصل معهما محمد بركات مدير المنتخب.
وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، انطلاق معسكر الفراعنة غدا الاثنين فى إطار الإعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر بالجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
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