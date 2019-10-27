شكرا لقرائتكم خبر عن "رادس" يشهد الظهور الأول للقميص الأسود فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدي فريق الأهلي قميصه الجديد الذى يحمل اللون الأسود لأول مرة فى تاريخه حلال مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها 29 نوفمبر المقبل باستاد رادس فى تونس.

وتم الاتفاق بين الأهلي والنجم الساحلي على أن يرتدى بطل مصر القميص البديل ذات اللون الأسود فى مواجهة رادس 29 نوفمبر وستكون هذه المرة الأولى التى يظهر فيها الأهلي باللون الأسود.

وكان الأهلي قد ألغى الزي البديل (اللون الأزرق) فى ملابس الموسم الجارى وأصبحت ألوان قمصان النادى الثلاثة، هى الأحمر والأسود والبستاج.

وتلقى النادي الاهلي خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن خلاله الأخير موعد أول ثلاث مباريات للمارد الأحمر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مع كل من ، النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وأخطر الكاف الأهلي بمواعيد المباريات الثلاثة الأولى للأحمر، حيث سيلعب بطل مصر مع النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر بتونس في الجولة الأولى يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل، ثم يستضيف الاهلي في الجولة الثانية الهلال السوداني بمصر يوم 6 ديسمبر المقبل وبعدها يستضيف بطل مصر فريق بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر المقبل.

ولم يتحدد مواعيد المباريات الثلاثة الأخرى للأهلي بدور المجموعات حيث سيخرج لمواجهة بلاتينيوم في زيمبابوي ثم يستضيف النجم الساحلي بمصر قبل أن يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة الهلال في السودان في شهر مارس المقبل.