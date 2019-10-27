شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش بمباراة نور الطيب وسلمى هانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كما تنطلق أيضا منافسات دور ال 16 ببطولة مصر الدولية للرجال والتي تقام على هامش بطولة العالم بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.
وجاءت منافسات اليوم الأول من دور ال 16 كالتالي:
منافسات الرجال:
فارس الدسوقي x سوراف جوزال
علي فرج x مازن هشام
منافسات السيدات:
رنيم الوليلي x أليسون ويترز
نوران جوهر x تيسني إيفانز
نور الطيب x سلمى هاني
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