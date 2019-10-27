شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش بمباراة نور الطيب وسلمى هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق اليوم الأحد منافسات دور ال 16 ببطولة العالم لسيدات الإسكواش والتي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

كما تنطلق أيضا منافسات دور ال 16 ببطولة مصر الدولية للرجال والتي تقام على هامش بطولة العالم بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

كان دور ال 32 قد شهد العديد من المفاجآت أبرزها خروج طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا ومحمد أبو الغار المصنف الثامن والألماني سيمون روزنر ونيكولاس مولر ودييجو إلياس.

وجاءت منافسات اليوم الأول من دور ال 16 كالتالي:

منافسات الرجال:

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فارس الدسوقي x سوراف جوزال

علي فرج x مازن هشام

منافسات السيدات:

رنيم الوليلي x أليسون ويترز

نوران جوهر x تيسني إيفانز

نور الطيب x سلمى هاني