شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب لـ"سوبر كورة": مصر أغلى من ملايين "التجنيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب قرار الاتحاد الدولى لرفع الاثقال، بإيقاف مصر دوليا بسبب المنشطات، فى إصابة الوسط الرياضة بالصدمة، وكان بمثابة الكارثة فوق رؤوس أبطال العالم الذين يستعدون لأولمبياد طوكيو . والتقى سوبر كورة بـ محمد إيهاب بطل العالم فى رفع الأثقال ليكشف أسرار الأزمة وكيفية الخروج منها وكيف سيتعامل معه فى الفترة المقبلة، كيف يرى مستقبل الرياضة المصرية، كما يكشف الكواليس التى لا يعرفها الكثيرون لمتابعة حوار البطل محمد إيهاب مع سوبر كورة اضغط هنا Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد إيهاب لـ"سوبر كورة": مصر أغلى من ملايين "التجنيس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.