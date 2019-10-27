شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: ليفربول يتابع نجم نيجيريا بسبب «صلاح» و«ماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية إسبانية متابعة نادي ليفربول الإنجليزي ومدربه الألماني يورجن كلوب للاعب النيجيري الشاب صامويل تشوكويزي.

وحسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية، فإن اهتمام ليفربول بالجناح النيجيري صاحب الـ 20 عامًا يأتي في ضوء إمكانياته للعب على الجناحين وتألقه مع فياريـال إذ صار عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الغواصات الصفراء هذا الموسم.

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كذلك، فإن ما أعاد اهتمام الريدز باللاعب، الذي خضع للاختبار مع ليفربول هذا الصيف إلا أن «كلوب» فضل عدم إتمام التعاقد مع اللاعب إذ رأى أن النيجيري لا يزال بحاجة لإظهار قدراته في الكرة الإسبانية، كان غياب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة مانشستر يونايتد، وهو ما ظهر تأثيره بشكل واضح على أداء الريدز الهجومي، حسب الصحيفة.

ولفتت إلى أن النجم السنغالي ساديو ماني تحدث مع «كلوب» عقب مواجهة مانشستر يونايتد، التي انتهت بالتعادل 1-1 بصعوبة، بعدما جاء هدف ليفربول بقدم آدم لالانا، إذ أخبر «ماني» مدربه بأن ما حدث أمام اليونايتد لا يجب أن يتكرر مجددًا.

وأكدت «دون بالون» أن الريدز لاحظوا النضج الكروي الذي ظهر به «تشوكويزي» مع فياريـال، بعد مشاركته في 9 مباريات مع الغواصات الصفراء أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما، وهو ما قد يقنع النادي الإنجليزي بإمكانية تأقلم النيجيري مع طبيعة الدوري الإنجليزي، ليكون خيارًا جيدًا ومفيدًا للعب دور البديل لـ«صلاح» و«ماني».

ويملك صامويل تشوكويزي عقدًا مع فياريـال يمتد حتى 2023، فيما يبلغ سعره قرابة 30 مليون يورو.