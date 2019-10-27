شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على أعتاب تحقيق رقم جديد أمام توتنهام اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على أعتاب تحقيق رقم جديد، اليوم، حين يواجه فريقه نظيره توتنهام في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

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ولفت الموقع الرسمي للريدز إلى أنه في حال تسجيل النجم المصري هدفًا، اليوم، في مرمى توتنهام، فإنه سيصل إلى هدفه الشخصي رقم 50 على أرض أنفيلد في 57 مباراة بجميع المسابقات.

وإذا حقق «صلاح» هذا الإنجاز، فسيصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ الريدز وصولًا إلى هدفه الـ 50 على ملعب فريقه، إذ لن يتفوق عليه سوى أسطورة النادي روجر هنت، الذي سجل أهدافه الـ 50 في عدد مباريات أقل بلغ 55 مباراة عام 1962.

ويدخل النجم المصري متسلحًا بسجله الرائع أمام السبيرز، إذ سجل في مرماهم 4 أهداف في 5 مواجهات منذ انضمامه إلى الريدز.