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جدة - عمرو شويل موعد مباراة المصرى وكوت دي اور اليوم اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفيدرالية، حيث يواجه الفريق البورسعيدى نظيره كوت دي اور بطل سيشل فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد لينيتيه في الثانية عصر اليوم ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصرى وكوت دي اور اليوم حيث حقق الفريق البورسعيدى فوزًا مهمًا على ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية .

موعد مباراة المصرى وكوت دي اور اليوم



موعد مباراة المصرى وكوت دي اور اليوم حيث على الجانب الأخر ، تلقى كوت دي أور بطل سيشل هزيمة صن داونز الجنوب أفريقي في سيشل (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية .

موعد مباراة المصرى وكوت دي اور اليوم



موعد مباراة المصرى وكوت دي اور اليوم وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى إدارة مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى أور إلى طاقم تحكيم ينتمي إلى دولة موريشيوس يضم كل من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين مساعداً أول ونواز روساي مساعداً ثانياً وجانيش شتوري حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دودا نيرمبوافونجي من مدغشقر.

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موعد مباراة المصرى وكوت دي اور اليوم



موعد مباراة المصرى وكوت دي اور اليوم حيث يسعى أبناء المدينة الباسلة لتحقيق نتيجة إيجايبة فى مباراة اليوم تسهل من مهمة الفريق فى مباراة العودة بالقاهرة والمقرر لها الثالث من نوفمبر المقبل ، متسلحاً بعودته للانتصارات المحلية بعدما فاز على نظيره نادى مصر بهدفين دون رد فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز بعد خسارته فى الجولة الثالثة أمام الاتحاد السكندرى وفى الجولة الرابعة أمام مصر المقاصة.

موعد مباراة المصرى وكوت دي اور اليوم



موعد مباراة المصرى وكوت دي اور اليوم ومن جانبه عقد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى إجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بمواصلة قطار النتائج المتميزة فى الكونفدرالية لاسيما أن مباراة تقام على ملعب من النجيل الصناعى فضلا عن حالة الارهاق التى نالت من اللاعبين عقب رحلة طيران طويلة امتدت لعشرين ساعة مؤكداً أن مباراة الليلة ستكون صعبة لاسيما بعد تلقى بطل سيشل هزيمة ساحقة من صن دوانز الجنوب افريقى لذا سوف يسعى لتحسين صورته .

موعد مباراة المصرى وكوت دي اور اليوم



موعد مباراة المصرى وكوت دي اور اليوم وحرص إيهاب جلال على مشاهدة تسجيلا لمباراة كوت دي أور أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا ووضع من خلاله يده على نقاط القوة والضعف بهذا الفريق ، مؤكداً أن لاعبي المصري جاهزون لتلك المواجهة والتي يسعى من خلالها الفريق لحسم تأهله مبكراً إلى دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

وسافر إيهاب جلال المديرالفني للفريق البورسعيدي بقائمة تضم 20 لاعبا لموجهة بطل سيشل وهم:أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمر كمال عبد الواحد ، فريد شوقي ، حجاج عويس ، عمرو موسى ، أحمد ياسر ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، سعيد سينبوري ، حسين رجب ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو، فيما شهدت القائمة استبعاد محمود حمد وعبدالناصر دى ماريا؛ للإيقاف.