سيد عبد الحفيظ يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ42...

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأحد، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى الحالى، ونجم الفريق السابق، بعيد ميلاده الـ 42، حيث أنه من مواليد 27 أكتوبر من عام 1977 .

بدايات سيد عبد الحفيظ فى الأهلى عن طريق اختبارات الناشئين فى 13 يونيو 1989، وتدرج فى قطاع الناشئين، حتى وصل إلى الفريق الاول، وكانت أول مباراة رسمية خاضها سيد عبد الحفيظ مع الأهلى كانت أمام الاتحاد السكندرى فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر فى 27/4/1997 وانتهت بفوز الأهلى 3/ 1، بينما كانت آخر مباراة رسمية مع الأحمر فى مواجهة المقاولون بدورى 2005/2006 وانتهت بفوز الأهلى بنفس النتيجة أيضا .

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حصل عبد الحفيظ على لقب أحسن ناشئ فى مصر موسم 96/1997، وفى الموسم التالى تم اختياره أحسن لاعب فى مصر، وثانى أحسن لاعب فى مصر موسم 1998/1999.

شارك مع الأهلى فى الكثير من المباريات وصلت إلى 220 مباراة رسمية، توج بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء وصلت إلى 14 بطولة منها 6 بطولات دورى، وبطولتى كأس مصر، وبطولنتى سوبر مصرى، وبطولة كأس النخبة العربية، وبطولتى كأس دورى الابطال، بالإضافة على السوبر الأفريقى .