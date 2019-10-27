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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفدرالية، يستضيف فريق يانج أفريكانز التنزانى ، نظيره بيراميدز المصرى، فى تمام الثالثة عصر اليوم الأحد على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفدرالية



مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل.

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مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفدرالية، ويواجه رجال ديسابر الفرنسى، المدير الفنى للفريق، المباراة تحت ضغط كبير خاصة انه خارج ملعبهم و الظروف المناخية، و معناه من الطقس الحار.

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مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفدرالية

مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفدرالية،ويشارك بيراميدز للمرة الأولى فى بطولة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري وكان بيراميدز قد أطاح بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4/1) ثم كرر فوزه إيابًا (1/0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1/1)، ثم الفوز في الجزائر 1-0.

مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفدرالية



مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفدرالية،حيث تأهل فريق يانج أفريكانز بعد الفوز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32 ويلتقي بزيسكو يونايتد الزامبي، لينجح زيسكو في الإطاحة به، عقب التعادل في تنزانيا 1-1، والفوز على يانج في زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزاني دوري الأبطال الافريقى ويذهب إلى الكونفدرالية ، ويُعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية، التي توج بها على حساب نهضة بركان المغربي.

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مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج افريكانو اون لاين

مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز، حيث يسعى الفرنسى ديسابر لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام بطل تنزانيا تسهل من مباراة العودة حتى لايتكرر سيناريو شباب بلوزداد الجزائرى الذى كاد يطيح بالفريق خارج الكونفدرالية لولا هدف جون أنطوى والصعود من قلب الجزائر، ويتسلح المدرب الفرنسى بصدارة الدوري الممتاز التى حققها قبل السفر لتنزانيا بعد الفوز على الانتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين.

كوره اون لاين مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز



مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفدرالية، حيث سافر ديسابر لتنزانيا بقائمة ضمت 22 لاعباً هم : "أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور،عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق ، أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس".

يدرس الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز، الاعتماد على مهدى سليمان فى حراسة عرين الفريق الكروى الأول خلال مواجهة يانج أفريكانز التنزانى، غدًا الأحد، على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفدرالية



مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفدرالية، حيث أكد مويني زهيرا، المدير الفنى لنادى يانج أفريكانز التنزانى، صعوبة مواجهة بيراميدز قائلا لا أعلم الكثير عن هذا الفريق لأنها المشاركة الأفريقية الأولى لهم، لكن أعلم أنهم يصرفون الكثير من الأموال لجلب اللاعبين أكثر من أى نادٍ آخر فى القارة".

مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفدرالية، وأضاف المدير الفنى لنادى يانج أفريكانز، "فى مصر أعرف الأهلي والزمالك جيداً فهم دائماً يشاركون فى بطولات أفريقيا وأحب مواجهة أندية شمال أفريقيا لأنك تلعب فى أجواء رائعة، لذلك ستكون مواجهة بيراميدز صعبة وقوية على الفريقين"..

مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفدرالية



مشاهدة مباراة يانج أفريكانز ضد بيراميدز اليوم الأحد 27-10-2019 فى الكونفدرالية، وتابع، "الخبرات هي الأهم فى تلك المباريات، نحن لدينا لاعبون كبار ذوى خبرات، وكذلك بيراميدز لديه لاعبون في منتخبات كبرى وأيضاً مدرب الفريق ديسابر لديه خبرة كبيرة في الكرة الافريقية متابعاً نحن جاهزون للمواجهة ولدينا العزيمة على التأهل لمرحلة المجموعات".