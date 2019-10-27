شكرا لقرائتكم برنامج تدريبي مكثف للاعبي المقاصة خلال توقف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني لفريق المقاصة برنامج تدريبي مكثف للاعبي الفريق خلال فترة التوقف الحالية في الدوري والتي تستمر لأكثر من 30 يوما، بسبب مشاركة المنتخب الأول في مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم افريقيا 2021 ، ومشاركة المنتخب الاوليمبي في بطولة أمم افريقيا تحت 23 عام.

ويؤدي لاعبو المقاصة تدريبات بدنية مكثفة يوميا علي هامش التدريب الأساسي، كما سيخضع اللاعبين الي قياسات وزن يومية للحفاظ علي الأوزان المثالية للاعبين، في ظل عدم المشاركة في مباريات رسمية لفترة طويلة.

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وسيعلن الجهاز الفني للمقاصة جدول اعداد الفريق كاملا خلال فترة الراحة وعدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الفيومي ، خلال تدريب الغد.

فريق مصر للمقاصة يحتل المركز الـ 7 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من 5 مباريات حيث حقق المقاصة الفوز في مباراتين والخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.