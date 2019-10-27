شكرا لقرائتكم موعد مباراة الهلال والنصر اليوم فى الدوري السعودي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الهلال والنصر اليوم حيث تجمع قمة مرتقبة بين الزعيم والعالمى فى "ديربى الرياض" فى السابعة إلا 5 دقائق من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري السعودي "دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم حيث لا يعرف الزعيم ، الخسارة في ديربي الرياض، عندما يلاقي غريمه النصر خلال شهر أكتوبر في مباريات الدوري، حيث التقيا في 4 مباريات سابقة، حقق الفريق الأزرق الانتصار في 3 منها، فيما انتهى لقاء واحد بالتعادل بهدف لكل منهما.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم



موعد مباراة الهلال والنصر اليوم حيث أول لقاء جمع قطبي الرياض في شهر أكتوبر، كان في يوم 16 من عام 2004، وحقق حينها الهلال الانتصار بهدفين دون رد سجلهما سامي الجابر، وكرر الهلال تفوقه في ديربي أكتوبر الثاني الذي جمعهما يوم 18 من عام 2008، عندما انتصر 2-1 وسجل أهدافه ياسر القحطاني وأحمد الفريدي، وإلتون جوزيه للنصر.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم



موعد مباراة الهلال والنصر اليوم وحضر التعادل الإيجابي 1-1 في الديربي الذي أقيم يوم 24-10-2010، حيث سجل للهلال عيسى المحياني، وسجل للنصر عبدالرحمن القحطاني.

الهلال ضد النصر حيث شهد عام 2017 آخر ديربي جمع الهلال والنصر في أكتوبر، الذي شهد فوز الأزرق 2-1، سجلهما سالم الدوسري وكارلوس إدواردو، فيما تكفل بهدف النصر محمد السهلاوي.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم



موعد مباراة الهلال والنصر اليوم وكان الهلال قد حقق الفوز فى مباراته الأخيرة بالدوري السعودي، على حساب فريق ضمك، بنتيجة 3 – 0، بينما تخطى النصر نظيره فريق الرائد بثنائية نظيفة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم 2019-2020، برصيد 19 نقطة، بينما يحتل النصر المركز السادس برصيد 11 نقطة.

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موعد مباراة الهلال والنصر اليوم



موعد مباراة الهلال والنصر اليوم من جانبه، قال الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفنى للهلال ، إنه يدخل كل مباراة باعتبارها نهائي، مشدداً على سعيه إلى الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري خاصة أن فريقه بكامل جاهزيته لمواجهة النصر بالدورى السعودى.

أضاف المدرب الروماني "كل مباراة ندخلها نعتبرها نهائي، وذلك للابتعاد بفارق النقاط عن المنافسين، وتركيزنا منصب حالياً على نقاط النصر فقط"، وواصل "الهلال جاهز لمواجهة النصر، ونحن ندرك قوته ولدي ثقة كبيرة في عناصر فريقي خصوصاً بعد حسمهم للتأهل الآسيوي".

وكان الهلال حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، الثلاثاء الماضي، بعد أن كسب السد القطري 5-6 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم



حكام مباراة الهلال ضد النصر يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر تعيين الإسبانى تشافى استرادا، حكما لمواجهة ديربى الرياض، الذى يجمع الهلال مع نظيره النصر.