شكرا لقرائتكم الأهلي يظهر بـ"القميص الأسود" لأول مرة في رادس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واتفق الاهلي والنجم الساحلي على أن يرتدي بطل مصر القميص البديل ذات اللون الأسود في مواجهة رادس 29 نوفمبر، وستكون هذه المرة الأولى التى يظهر فيها الأهلي باللون الأسود.

كان الأهلي ألغى الزي البديل (اللون الأزرق) في ملابس الموسم الجاري وأصبحت ألوان قمصان النادي الثلاثة، هي الأحمر والأسود والبستاج.

وتلقى النادي الأهلي خطاباً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن خلاله الأخير موعد أول ثلاث مباريات للمارد الأحمر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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ويلعب الاهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا مع كل من، النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وأخطر الكاف الاهلي بمواعيد المباريات الثلاثة الأولى للأحمر حيث سيلعب بطل مصر مع النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر بتونس في الجولة الأولى يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل ، ثم يستضيف الاهلي في الجولة الثانية الهلال السوداني بمصر يوم 6 ديسمبر المقبل وبعدها يستضيف بطل مصر فريق بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر المقبل.

ولم يتحدد مواعيد المباريات الثلاثة الأخرى للأهلي بدور المجموعات حيث سيخرج لمواجهة بلاتينيوم في زيمبابوي ثم يستضيف النجم الساحلي بمصر قبل أن يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة الهلال في السودان في شهر مارس المقبل.