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شكرا لقرائتكم الأهلي يظهر بـ"القميص الأسود" لأول مرة في رادس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كان الأهلي ألغى الزي البديل (اللون الأزرق) في ملابس الموسم الجاري وأصبحت ألوان قمصان النادي الثلاثة، هي الأحمر والأسود والبستاج.
ولم يتحدد مواعيد المباريات الثلاثة الأخرى للأهلي بدور المجموعات حيث سيخرج لمواجهة بلاتينيوم في زيمبابوي ثم يستضيف النجم الساحلي بمصر قبل أن يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة الهلال في السودان في شهر مارس المقبل.
لاعبو الأهلي بالزي البديل
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