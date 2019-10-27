روما وميلان في لقاء المتعة والإثارة مساء اليوم بالدوري الإيطالي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة لقاء اليوم المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا روما وميلان في قمة مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، والتي يحتضنها ملعب “الاولمبيكو” في تمام السابعة مساء اليوم الأحد.

ومن المتعارف عليه ان أن المواجهات التي تجمع فريقي روما وميلان دائماً ما تكون حافلة بالإثارة والمتعة، على الرغم من أن نتائج الفريقين تراجعت هذا الموسم، فقد جاء رصيد فريق روما 13 نقطة ويحتل المركز السادس، فيما حقق “الروسونيرى” رصيد 10 نقاط وبحتل المركز الـ 12.

ويدخل ميلان مباراة اليوم مفتقدا لجهود ريكاردو روديجيز الظهير الأيسر لمعاناته من إصابة عضلية، ومع استمرار ابتعاد بونافنتورا من المشاركة، وقد جاءت قائمة ميلان للقاء اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما، بيبي رينا، جيجي دوناروما.

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خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، كالهانوجلو، بيليا، كرونيتش، كيسي، باكيتا.

في الدفاع: موساكيو، كونتي، دوارتي، كالابريا، جابيا، هيرنانديز، رومانيولي.

في الهجوم:كاستييخو، بوريني، رفائيل لياو، ريبيتش،بيونتيك، سوسو.