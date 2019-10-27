شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأحد ، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى الحالى ، ونجم الفريق السابق ، بعيد ميلاده الـ 42 ، حيث أنه من مواليد 27 أكتوبر من عام 1977

بدايات سيد عبد الحفيظ فى الأهلى عن طريق اختبارات الناشئين في 13 يونيو 1989 ، و تدرج فى قطاع الناشئين ، حتى وصل إلى الفريق الاول ، وكانت أول مباراة رسمية خاضها سيد عبد الحفيظ مع الأهلى أمام الاتحاد السكندرى فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر فى 27/4/1997 وانتهت بفوز الأهلى 3/ 1 ، بينما كانت آخر مباراة رسمية مع الأحمر فى مواجهة المقاولون بدورى 2005/2006 وانتهت بفوز الأهلى بنفس النتيجة أيضا .

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حصل عبد الحفيظ على لقب أحسن ناشئ فى مصر موسم 96/1997، و فى الموسم التالى تم اختياره أحسن لاعب فى مصر ، وثانى أحسن لاعب فى مصر موسم 1998/1999.

شارك مع الأهلى فى الكثير من المباريات وصلت إلى 220 مباراة رسمية ، توج بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء وصلت إلى 14 بطولة منها 6 بطولات دورى ، و بطولتى كأس صمر، و بطولنتى سوبر مصرى ، و بطولة كأس النخبة العربية ، و بطولتى كأس دورى الابطال ، بالإضافة على السوبر الأفريقى.

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