شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ماذا فعل يانج أفريكانز مع الأندية المصرية قبل مواجهة بيراميدز ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر الأحد على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل.

وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري

وتقابلت الأندية المصرية مع نظيرتها التنزانية في 43 مواجهة رسمية خلال البطولات الإفريقية المختلفة، فازت أندية مصر في 24 مباراة، وخسرت 8 مباريات، وحسم التعادل 11 مباراة.

سجل لاعبو أندية مصر 72 هدفا في شباك أندية تنزانيا، بينما استقبلت الشباك المصرية 23 هدفًا.

تقابلت الأندية المصرية على ملعبها مع أندية تنزانيا في 22 مباراة، فاز المصريين في 20 مباراة، وحسم التعادل مباراتين، ولم تفز الأندية التنزانية في أي مباراة.

سجل لاعبو الأندية المصرية على أرضهم 56 هدفا في شباك الأندية التنزانية، واستقبلت 5 أهداف

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تقابلت الأندية المصرية مع الأندية التنزانية في 21 مباراة بـ"تنزانيا"، فازت أندية مصر في 4 مباريات، وخسرت 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 9 مباريات، سجلت 16 هدفًا، واستقبلت الشباك المصرية 18 هدفًا.

يانج أفريكانز منافس بيراميدز بالكونفيدرالية هذا الموسم، تقابل مع الأندية المصرية في 16 مباراة سابقة (10 مباريات أمام الأهلي - 4 أمام الزمالك - 2 أمام الإسماعيلي).

فاز يانج أفريكانز في مباراة وحيدة ضد الأندية المصرية، وخسر 9 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات، سجل 7 أهداف، واستقبلت شباكه 28 هدفًا.

يانج أفريكانز التنزانى يعد أقدم الفرق في تنزانيا إذ تأسس عام 1935 وهو الفريق الأكثر شعبية ببلاده ، الموسم الماضي، يانج أفريكانز حصل على المركز الثاني بالدوري بعدما حصد 86 نقطة، من 38 لقاء، إذ فاز في 27 وتعادل 5 وخسر 6 مباريات، ليصعد إلى دوري أبطال إفريقيا.