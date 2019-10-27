قصة صور.. أبطال فيلم "the mask" في الكرة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن القناع أصبح أحد حلول لعلاج إصابات الأنف أو الوجه لدى لاعبى كرة القدم خلال الفترة الأخيرة حتى وصل الأمر إلى شراء أنواع من الخارج أيضا لحماية اللاعبين المصابين من ارتطدمات التدريبات .

وظهر القناع على كلا من اللاعبين مروان محسن و أيمن أشرف لاعبا الأهلى فضلا عن محمد أبو المجد بوشا لاعب الإسماعيلى الذى ارتدى القناع فى عام 2016 بسبب كدمة أسفل العين ، وأيضا أحمد حجازى مدافع منتخب مصر الذى ظهر بالقناع فى تدريبات المنتخب ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة .

وبخلاف القناع الطبى، ظهر نوع أخر من الأقنعة الغريبة مثلما فعل كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، والذى يشبه قناع سبايدر مان للاحتفال بهدفه في شباك بيراميدز على طريقة سبايدرمان فى الجولة الثالثة بالدورى الحالى .

و يرصد الخليج 365 لقطات لهؤلاء اللاعبين فى الصور التالية :

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بوشا الاسماعيلى



أحمد حجازى بالقناع



كريم طارق لاعب طلائع الجيش



أيمن أشرف