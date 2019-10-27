شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى مكثف وقياسات وزن يومية للاعبى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق المقاصة على وضع برنامج تدريبى مكثف للاعبى الفريق خلال فترة التوقف الحالية في الدوري والتى تستمر لأكثر من 30 يوما، بسبب مشاركة المنتخب الأول فى مباراتى كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا 2021، ومشاركة المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

ويؤدى لاعبو المقاصة تدريبات بدنية مكثفة يوميا على هامش التدريب الأساسى، كما يخضعون إلى قياسات وزن يومية للحفاظ على الأوزان المثالية للاعبين، فى ظل عدم المشاركة فى مباريات رسمية لفترة طويلة.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفنى للمقاصة جدول إعداد الفريق كاملا خلال فترة الراحة وعدد المباريات الودية التى سيخوضها الفريق الفيومى خلال تدريب الغد.

ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 7 فى جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، حققها من الفوز فى مباراتين والخسارة فى مباراة والتعادل فى مباراتين.