شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفالات منتخب الكاراتيه بعد تصدر بطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو منتخب الكاراتيه بتصدر ترتيب الدول المشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام بتشيلى والوصول إلى الميدالية الـ 15 للبعثة المصرية .

ودخل لاعبو المنتخب فى وصلات رقص بصالة المنافسات، وحملوا طه طارق الذى توج بالميدالية الذهبية على الأعناق، وسط فرحة هستيرية .

وتصدرت مصر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 15 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 5 ذهبيات، و 3 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات .

وجاء تصدر البطولة رغم أحداث العنف و الشغب التى تشهدها تشيلى من مظاهرات و احتجاجات، والهجوم على فندق إقامة المنتخب ما أضطر اللجنة المنظمة إلى نقل مقر إقامة الفراعنة إلى فندق آخر .

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وتشارك مصر فى البطولة ببعثة مكونة من 37 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى أفراد الجهاز الفنى و الطبى و الإدارى .