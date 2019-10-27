شاهد.. احتفالات منتخب الكاراتيه بعد تصدر بطولة العالم للكاراتيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو منتخب الكاراتيه بتصدر ترتيب الدول المشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام بتشيلى والوصول إلى الميدالية الـ 15 للبعثة المصرية .
ودخل لاعبو المنتخب فى وصلات رقص بصالة المنافسات، وحملوا طه طارق الذى توج بالميدالية الذهبية على الأعناق، وسط فرحة هستيرية .
وتصدرت مصر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 15 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 5 ذهبيات، و 3 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات .
وجاء تصدر البطولة رغم أحداث العنف و الشغب التى تشهدها تشيلى من مظاهرات و احتجاجات، والهجوم على فندق إقامة المنتخب ما أضطر اللجنة المنظمة إلى نقل مقر إقامة الفراعنة إلى فندق آخر .
وتشارك مصر فى البطولة ببعثة مكونة من 37 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى أفراد الجهاز الفنى و الطبى و الإدارى .
حدول ترتيب بطولة العالم للكاراتيه
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