فيديو.. كيف يستفيد فايلر من توقف الدورى؟.. فرصة أخيرة لـ7 لاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد فترة التوقف التى تشهدها بطولة الدورى الممتاز الفترة الحالية الفرصة الأخيرة لـ8 لاعبين فى الاهلى لاثبات أنفسهم للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء والاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة بالتشكيل الأساسى عقب استبعادهم الدائم من المباريات المحلية والافريقية . استقر النادي الأهلى على بدء معسكر الفريق الخارجي عقب عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من رحلته الخارجية التى سيقوم بها مطلع نوفمبر المقبل. واتفق مسئولو الأهلى مع فايلر على إقامة معسكر خارجى فى الإمارات فى شهر نوفمبر المقبل يخوض خلاله مباراتين بدون عدد كبير من لاعبي الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث يخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) فيما سيخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر. وتعد القائمة التى تكون الفرصة الاخيرة لهم داخل جدران ملعب مختار التتش وقبل الانتقالات الشتوية القادمة 8 أسماء وهم : حسين السيد ياسر ابراهيم وليد ازارو Advertisements الانجولى جيرالدو صالح جمعة سعد سمير أحمد الشيخ

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