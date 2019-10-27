مباريات اليوم.. صلاح يواجه توتنهام.. وصراع المصري وبيراميدز بالكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يستعد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي لخوض مباراة فريقه أمام توتنهام بالجولة الـ10 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الأحد. ويشهد اليوم الأحد مباريات الجولة الـ10 أيضا للدوري الإسباني بجانب مباريات الجولة الـ9 للدوري الإيطالي، وملحق الكونفيدرالية الأفريقية المؤهل للمجموعات. ونقدم لكم زوار "الخليج 365" بالمواعيد والقنوات الناقلة مباريات أبرز مباريات اليوم الأحد على النحو التالي: - الدوري الإنجليزي ليفربول وتوتنهام الساعة 6.30 عبر قناة "بي إن سبورتس 2". نوريتش سيتي ومانشستر يونايتد الساعة 6.30 عبر قناة "بي إن سبورتس 7". Advertisements أرسنال وكريستال بالاس الساعة 6.30 عبر قناة "بي إن سبورتس 1". - الدوري الإسباني أوساسونا وفالنسيا الساعة 10.00 عبر قناة "بي إن سبورتس 3". - الدوري الإيطالي روما وميلان في الساعة 7.00 عبر قناة "بي إن سبورتس 4". فيورنتينا ولاتسيو في الساعة 9.45 عبر قناة "بي إن سبورتس 4". - الكونفيدرالية الأفريقية كوتي دي أور والمصري في الساعة 2.00. يانج أفريكانز التنزاني وبيراميدز في الساعة 3.00

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