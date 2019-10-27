نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام فى الدوري الإنجليزي 2019-2020

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2019-2020, بين نادي ليفربول ونادي توتنهام والمقرر إقامتها يوم الأحد 27 أكتوبر على ملعب “آنفيلد روود” فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة, 16:00 بتوقيت جرينتش

ويدخل ليفربول اللقاء فى صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين فقط على مانشستر سيتي بعد فوزه على أستون فيلا فى افتتاح الجولة.

ويأتي توتنهام فى المركز السابع برصيد 12 نقطة فى ظل النتائج السلبية والخسارة فى الجولة التاسعة من برايتون بثلاث اهداف نظيفة, ويسعي المدرب الأرجنتيني ” ماوريسيو بوتشيتينو” بقيادة مهاجم الفريق “هاري كين” الى العودة بإنتصار من ملعب ليفربول فى ظل غياب حارس المرمي الأول للفريق “لوريس”.

وفى نفس السياق سيعمل المدير الفني للريدز الألماني “يورجن كلوب” الى تحقيق الفوز على توتنهام فى وجود مثلث الرعب محمد صلاح, و ساديو ماني, والبرازيلي روبرتو فيرمينو, لمواصلة صدارة البريميرليج والحفاظ على فارق النقاط الخمسه بينه وبين أقرب منافسيه السيتي.

وإليكم نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام في آخر 10 لقاءات فى الدوري الإنجليزي:

الموسم + الجولة النتيجة الملعب 2014-2015 (الجولة 3) توتنهام 0-3 ليفربول وايت هارت لين 2014-2015 (الجولة 25) ليفربول 3-2 توتنهام ملعب آنفيلد روود 2015-2016 (الجولة 9) توتنهام 0-0 ليفربول وايت هارت لين 2015-2016 (الجولة 32) ليفربول 1-1 توتنهام ملعب آنفيلد روود 2016-2017 (الجولة 3) توتنهام 1-1 ليفربول وايت هارت لين 2016-2017 (الجولة 25) ليفربول 2-0 توتنهام ملعب آنفيلد روود 2017-2018 (الجولة 9) توتنهام 4-1 ليفربول وايت هارت لين 2017-2018 (الجولة 26) ليفربول 2-2 توتنهام ملعب آنفيلد روود 2018-2019 (الجولة 5) توتنهام 1-2 ليفربول وايت هارت لين 2018-2019 (الجولة 32) ليفربول 2-1 توتنهام ملعب آنفيلد روود 2019-2020 (الجولة 10) ليفربول ؟ توتنهام ملعب آنفيلد روود

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