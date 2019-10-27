رياضة | ميسي يكشف عن أفضل هدف في حياته ونجمه الأول بالعالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف عن أفضل هدف في حياته ونجمه الأول بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





تحدث ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني عن أجمل هدف سجله في مسيرته.

وكشف ليونيل ميسي في مقابلة أجراها صباح اليوم الأحد مع قناة tyc عن أجمل هدف سجله في مسيرته حيث قال :" من أفضل أهدافي.. هدفي امام البايرن.. بواتينج لم يوفق وقتها عندما ذهب لـ جهة وهو ذهب الى جهة اخرى مما ادى لـ سقوطه".

وعلق ميسي علي أفضل فترة قضاها مع المنتخب الأرجنتيني حيث قال: "أفضل فترة قضاها رفقة الأرجنتين، كانت مع المدرب سابيلا".

وأكد ليونيل خلال حديثه، أن المدرب الأرجنتيني، استطاع الوصول بالفريق إلى نهائي كاس العالم وكوبا أمريكا في عام 2014 ، ولكنه يشعر بالأسف بسبب فشلهم في الحصول على اللقب في النهاية.

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واستعاد ميسي ذكرياته مع المنتخب الأرجنتيني، حيث تذكر أول مشاركة له مع التانجو، والطرد المبكر الذي حصل عليه ضد النرويج، وقال مازحاً "اعتقدت أنهم لن يتصلوا بي مرة أخرى"

وعن أفضل مهاجم شاهده ليونيل في حياته، أعلن أن الظاهرة البرازيلية رونالدو دا ليما هو أفضل من رأته عيناه داخل الصندوق، مؤكداً أنه تجسيد لكلمة مهاجم بكل ما يتطلبه هذا المركز، من مهارة وقوة وذكاء.

وتطرق ميسي للحديث عن عائلته، حيث قال: "لولا تلك العائلة لم أكن أحصد شئ خلال مسيرتي هم سبب كل ما وصلت إليه في المقام الأول".

وعن نجله تياجو أعرب ميسي عن سعادته بعناده، قائلاً: "هو لا يعجبه أي شيء، عندما نذهب للأرجنتين لا نكمل شهر هناك ويصبح يريد العودة إلى أصدقائه في برشلونة".

وأنهي ميسي تصريحاته حول مستقبلة قائلاً: "أنا لا أريد مغادرة برشلونة، لكني لدي حلم اللعب في نيولز النادي الذي نشأت فيه ولكني لا أعرف ماذا سيحدث لأنه لدي عائلة وهي تسبق رغباتي عليك أن تحاول إقناعهم أولاً ومع تياجو يبدو هذا مستحيلاً.