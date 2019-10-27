رياضة | ريال مدريد يحرق "قلب" برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحرق "قلب" برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد لتوجيه ضربة موجعة إلى غريمه التقليدي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية إيطالية فإن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع لاعب الوسط فابيان رويز لتدعيم صفوف الفريق الملكي.

وأضافت صحيفة اللاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن ريال مدريد يستهدف ضم اللاعب الإسباني الذي يسعى برشلونة لضمه هو الأخر ويعد هدفًا رئيسيًا من أهدافه.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد يعمل بجدية على جلب اللاعب إلى صفوف النادي الملكي والذي ينتهي عقده في صيف 2023.

وكان رئيس نادي نابولي الإيطالي قد أطلق تصريحات مدوية عن رحيل فابيان رويز حيث أكد بأن النادي لن يوافق على رحيله إلا بمقابل مادي يقدر بـ180 مليون يورو.