رياضة | كيف سقط كريستيان جروس في أول اختبار مع الأهلي السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف سقط كريستيان جروس في أول اختبار مع الأهلي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط كريستيان جروس المدير الفني لنادي أهلي جدة في أول اختبار مع الفريق بالهزيمة من الحزم بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز.

وعاد كريستيان جروس لتدريب الأهلي السعودي للمرة الثالثة بعد نهاية عقده مع الزمالك واصطدم بهدف صاروخي من ابراهيما تانديا لاعب الحزم 50 قبل أن يدرك عبد الباسط على هندي هدف التعادل في الدقيقة 70، وخطف منصور حمزي هدف الفوز في الدقيقة 87 رغم أن الفريق لاعب منقوصًا لطرد لويز فيليبى في الدقيقة 48.

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توقف رصيد الأهلي عند 14 نقطة فى المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي بينما رفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة فى المركز السادس