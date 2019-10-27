رياضة | موعد مباراة المصري وكوت دي أور اليوم الأحد 27/10/2019 في الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المصري وكوت دي أور اليوم الأحد 27/10/2019 في الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، ضيفا اليوم على كوت دي أور بطل سيشل، في ذهاب دور ال32 مكرر للكونفدرالية.

موعد مباراة المصري ضد كوت دي أور بطل سيشل وتقام مباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل على ملعب ليتيته، في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة عصر بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل Advertisements وفشلت الجهات المسئولة وإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، في إذاعة المباراة بسبب غياب الستلايت المسئول عن البث في سيشل، ولكنه سيتم نقل المباراة عبر الصفحة الرسمية للنادي وإذاعة الشباب والرياضة.

وكان المصري تأهل إلى ملحق دور ال32 بكأس الكونفدرالية، على حساب ماليندي بطل زينجبار، بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بالدور التمهيدي الأول.

وحشد إيهاب جلال المدير الفني أسلحته للمباراة والتي جاءت أسمائها كالآتي:- أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، عمر كمال عبد الواحد، فريد شوقي، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد ياسر، إيزي إيميكا، إسلام عطية، حسن علي، سعيد سينبوري، حسين رجب، أحمد جمعة، محمود وادي، أوستين أموتو، شيخ موكورو الذي يترقب الجهاز الفني محاولات رفع الايقاف عنه أملاً في مشاركته بمباريات المصري المحلية والإفريقية.