شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح خط اتصال مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد النادي الاهلي رغبته في تدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة حيث أعاد مسئولو النادي فتح التعاقد مع أكثر من مدافع وتم ترشيح أكثر من لاعب يأتي في مقدمتهم أحمد حجازي مدافع الأهلي السابق والمحترف بنادي وست بروميتش الانجليزي وهناك أيضاً أسامة جلال مدافع فريق أنبي الذى كان مُرشحاً بقوة لتدعيم القلعة الحمراء الصيف الماضي لمكن مُغالاة نادي إنبي أفسدت الصفقة .

كشف مصدر أن إدارة الاهلي تُركّز حالياً على ضم أحمد حجازي خاصة وأن اللاعب لم يعد يشارك مع فريقه بشكل مُنتظم بسبب الإصابات ، مؤكدا المصدر أن حجازي مطلوب في الاهلي بقوة وله الأولوية لتدعيم الدفاع لكن هذا يتوقف على رغبة مطالب نادي ويست بروميتش الذى يشارك حالياً في دوري الدرجة الإولى بإنجلترا وكذلك رغبة اللاعب الذى سبق.

وأكد أنه سيعود للأهلي حال عودته لمصر لكنه عاد ليؤكد على رغبته في البقاء بمشوار الأحتراف الخارجي لمدة عدة مواسم مقبلة لذا ستتضح الرؤية بشأن مصير حجازي خلال الفترة المقبلة ويحرص مسئولو الأهلي على "جس نبض" اللاعب من فترة لأخرى خاصة خلال تواجده في معسكر المنتخب الأول.