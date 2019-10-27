شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحدى يانج أفريكانز فى "مغامرة أفريقية جديدة"..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر اليوم الأحد على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل.

وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري

وكان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0).

أما فريق يانج أفريكانز فلقد فاز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32 ويلتقي بزيسكو يونايتد الزامبي، لينجح زيسكو في الإطاحة به، عقب التعادل في تنزانيا 1-1، والفوز على يانج في زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزاني دوري الأبطال الافريقى ويذهب إلى الكونفدرالية.

ويعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية، التي توج بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب "برج العرب"، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي كانت في صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

ويسعى الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام بطل تنزانيا تسهل من مباراة العودة حتى لايتكرر سيناريو شباب بلوزداد الجزائرى الذى كاد يطيح بالفريق خارج الكونفدرالية لولا هدف جون أنطوى والصعود من قلب الجزائر، ويتسلح المدرب الفرنسى بصدارة الدوري الممتاز التى حققها قبل السفر لتنزانيا بعد الفوز على الانتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين.

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وسافر ديسابر لتنزانيا بقائمة ضمت 22 لاعباً هم : "أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور،عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق ، أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس"

على الجانب الأخر ، أكد مويني زهيرا، المدير الفنى لنادى يانج أفريكانز التنزانى، صعوبة مواجهة بيراميدز قائلا لا أعلم الكثير عن هذا الفريق لأنها المشاركة الأفريقية الأولى لهم، لكن أعلم أنهم يصرفون الكثير من الأموال لجلب اللاعبين أكثر من أى نادٍ آخر فى القارة".

وأضاف المدير الفنى لنادى يانج أفريكانز، "فى مصر أعرف الأهلي والزمالك جيداً فهم دائماً يشاركون فى بطولات أفريقيا وأحب مواجهة أندية شمال أفريقيا لأنك تلعب فى أجواء رائعة، لذلك ستكون مواجهة بيراميدز صعبة وقوية على الفريقين".

وتابع، "الخبرات هي الأهم فى تلك المباريات، نحن لدينا لاعبون كبار ذوى خبرات، وكذلك بيراميدز لديه لاعبون في منتخبات كبرى وأيضاً مدرب الفريق ديسابر لديه خبرة كبيرة في الكرة الافريقية متابعاً نحن جاهزون للمواجهة ولدينا العزيمة على التأهل لمرحلة المجموعات".