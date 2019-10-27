الزمالك "يُحصّن" ميتشو ضد "هجمات" السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مجلس الزمالك دعمه للصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للفريق الأبيض، حيث أكد مسئولو قلعة ميت عقبة تمسكهم باستمرار ميتشو على رأس الجهاز الفنى للفريق، لاستكمال مهمته مع الفريق ورفض رحيله بعد المطالبات التى شهدتها الفترة الأخيرة من قبل عدد من جماهير الأبيض التى رأت ضرورة رحيل المدير الفنى الصربى خلال فترة توقف الدورى الحالية، واستقدام مدرب جديد، بسبب الأداء المتذبذب للفريق فى الفترة الأخيرة.

ورفض مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، مطالب رحيل ميتشو خاصة أنها جاءت من قبل بعض الجماهير التى تُهاجم المدير الفنى عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مُعتبرًا أن الأبيض يسير بشكل جيد فى المنافسات المختلفة، بعدما استطاع العبور إلى مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى ومازيمبى الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى، وذلك عقب فوزه على فريق جينيراسيون فوت السنغالى، بهدف دون رد فى إياب دور الـ32 بالبطولة القارية ليعوض هزيمته فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وفى هذا الصدد، طلب مرتضى منصور، من الصربى ميتشو ضرورة عدم تغيير مراكز اللاعبين بشكل دائم فى تشكيل الفريق الأساسى، حيث يرى رئيس النادى الأبيض أن هناك عدد من اللاعبين يجب أن يعودوا للعب فى مراكزهم الأساسية حتى يستطيعوا تقديم أفضل ما لديهم، وعلى رأسهم المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، الذى طالب منصور عودته للعب فى مركز صانع الألعاب بشكل صريح، وكذلك عودة مواطنه خالد بوطيب، مهاجم الأبيض، للعب داخل الصندوق فى مركزه الأساسى، حيث أكد رئيس الزمالك للمدير الفنى الصربى أن هناك عدد من الأخطاء يجب تصحيحها قبل استئناف مشوار الفريق فى المنافسات المختلفة خاصة أن الأبيض لديه منافسة شرسة فى الدورى الممتاز هذا الموسم وكذلك فى دورى أبطال إفريقيا بعد تأهله إلى دور المجموعات، وسيحتاج الفريق لكل نقطة من أجل التتويج بالبطولات، وهو ما سيتم مُعالجته خلال المعسكر المغلق الذى سيدخله الفريق خلال فترة توقف الدورى التى ستستمر حتى انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.