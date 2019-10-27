شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى أور اليوم الاحد 27 / 10 / 2019 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره كوت دي اور بطل سيشل والمقرر اقامتها على ستاد لينيتيه في الثانية عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة – الرابعة بتوقيت فيكتوريا- ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن مباراة المصرى البورسعيدى وبطل سيشل ..

*مشوار المصرى وبطل سيشل فى الكونفدرالية

حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية .

على الجانب الأخر ، تلقى كوت دي أور بطل سيشل هزيمة من صن دوانز في أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية .

*موعد مباراة العودة بين المصرى وبطل سيشل

Advertisements

يسعى المصرى البورسعيدى لتحقيق نتيجة إيجايبة فى مباراة اليوم تسهل من مهمة الفريق فى مباراة العودة بالقاهرة والمقرر لها الثالث من نوفمبر المقبل.

*طاقم تحكيم من موريشيوس لمباراة المصرى وبطل سيشل

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى إدارة مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى أور إلى طاقم تحكيم ينتمي إلى دولة موريشيوس يضم كل من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين مساعداً أول ونواز روساي مساعداً ثانياً وجانيش شتوري حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دودا نيرمبوافونجي من مدغشقر

* 10 الاف مشجع سعة ملعب لينيتيه

ملعب لينيتيه الذى تقام عليه مباراة المصرى وكوت دى اور هو ملعب متعدد الاستخدامات يقع في منطقة فيكتوريا وهو يسع لعشرة ألاف متفرج وقد تم إنشاءه في عام 1992 ، فيما تم تغطية أرضيته بالنجيل الصناعي عام 2007 ضمن برنامج الفيفا لتطوير كرة القدم الأفريقية ، حيث يعد هذا الملعب أحد أهم ملاعب جزيرة سيشل وهو ما يتضح من خلال استضافته لكافة مباريات منتخب سيشل الوطني لكرة القدم.

*المواجهة الاخيرة للمصرى قبل مواجهة بطل سيشل

حقق المصرى البورسعيدى فوزاً على نظيره نادى مصر بهدفين دون رد فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز فى أخر ظهور له بالمسابقة المحلية بعد خسارته فى الجولة الثالثة أمام الاتحاد السكندرى وفى الجولة الرابعة أمام مصر المقاصة.