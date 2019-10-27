رياضة | ميسي يكشف النادي الذي سينتقل إليه بعد الرحيل من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف النادي الذي سينتقل إليه بعد الرحيل من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني وقائد نادي برشلونة التاريخي، علي أفضل فتراته داخل منتخب الأرجنتين.

وقال ميسي في مقابلة أجراها مع قناة قناة TYC، صباح اليوم الأحد، أن أفضل فترة قضاها رفقة الأرجنتين، كانت مع المُدرب سابيلا.

وأكد ليونيل خلال حديثه، أن المدرب الأرجنتيني، إستطاع الوصول بالفريق إلى نهائي كاس العالم وكوبا أمريكا في عام 2014 ، ولكنه يشعر بالأسف بسبب فشلهم في الحصول على اللقب في النهاية.

وإستعاد ميسي ذكرياته مع المنتخب الأرجنتيني، حيث تذكر أول مشاركة له مع التانجو، والطرد المبكر الذي حصل عليه ضد النرويج، وقال مازحاً أعتقدت بأنهم لن يتصلوا بي مرة أخرى.

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وعن أفضل مهاجم شاهده ليونيل في حياته، أعلن أن الظاهرة البرزيليلة رونالدو دا ليما هو أفضل من رأته عيناه داخل الصندوق، مؤكداً أنه تجسيد لكلمة مهاجم بكل ما يتطلبه هذا المركز، من مهارة وقوة وذكاء.

وتطرق ميسي للحديث عن عائلته، حيث قال أنه لولا تلك العائلة لم أكن أحصد شئ خلال مسيرتي هم سبب كل ما وصلت إليه في المقام الأول.

وعن نجله تياغو أعرب ميسي عن سعادته بعناده، قائلاً :"هو لا يعجبه أي شيء، عندما نذهب للأرجنتين لا نكمل شهر هناك ويصبح يريد العودة إلى أصدقائه في برشلونة.

وأنهي ميسي تصريحاته حول مستقبلة قائلاً أنا لا أريد مغادرة برشلونة، لكني لدي حلم اللعب في نيولز النادي الذي نشأت فيه ولكني لا أعرف ماذا سيحدث لانه لدي عائلة وهي تسبق رغباتي ، عليك ان تحاول اقناعهم أولاً ومع تياجو يبدوا هذا مستحيلاً.