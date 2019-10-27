رياضة | صلاح محسن: أنتظر الفرصة لإثبات قدراتي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح محسن: أنتظر الفرصة لإثبات قدراتي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صلاح محسن، علي الفترة الحالية له داخل جدران القلعة الحمراء، مشدداً أنه دائمًا ينتظر الفرصة من أجل إثبات نفسه أمام جماهير النادي.

وأعلن صلاح محسن، في مداخلة عبر قناة أون سبورت: "معنديش أي مشكلة مع النادي الأهلي في الجلوس على الدكة، المهم أن نسير بشكل جيد، والحمد لله لما أخدت الفرصة عملت اللي عليا، ومستني أي فرصة مرة أخري ومقدرش أفرط في حاجة زي كدا مع النادي".

وواصل محسن : "صفقة انتقالي للأهلي هي الأغلى في مصر، وأنا مليش ذنب فيها خالص، وتعبتني فترة، بس اللاعب اللي عنده موهبة لازم يفكر في مستقبله، ومستني الفرصة لإثبات نفسي، وإن شاء الله الفترة المقبلة أقدر أقدم حاجة كبيرة للنادي الأهلي".

وتابع مهاجم المارد الأحمر: "أنا برتاح طبعا في مركز المهاجم الصريح، أنا في إنبي كنت بلعب مهاجم وساعات جناح، لكن مركز المهاجم هو الأكثر راحة بالنسبة لي، ومعنديش مشكلة ألعب جناح ولعبتها مع كابتن حسام البدري في الأهلي.

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وواصل محسن حديثه : دلوقتي مع مستر فايلر بلعب جناح، والراجل واثق فيا وقالي أنت موهوب وهيشتغل معايا ومن هنا كمان لا برة، وقالي لازم لما تشارك تكون جاهز، وأنا قولتله أنا معاك في أي وقت، وده اللى بشتغل عليه الفترة المقبلة".

وعن تواجده في القلعة المراء أثني محسن قائلًا: "أنا مشوفتش نادي زي الأهلي، في تعاملات وجمهور وبطولات، ودايمًا مطالب أن تظهر بشكل متميز، عندك بطولة خلصتها لازم تركز في اللى بعدها، الفرحة في الأهلي تكون بعد نهاية كل البطولات، ودايمًا مطالبين بالبطولة الأكبر وهي بطولة أفريقيا".

ووتطرق محسن للحديث عن مؤمن زكريا ومحمد محمود، عقب الإصابة التي تعرض لها الثنائي: "مؤمن من اللاعيبة اللى بحبهم على المستوي الشخصي، وفي الكرة محدش يقدر يوصفه وسيعود أفضل مما كان، ومحمد محمود لاعيب خيالي، موهوب زي الكتاب ما بيقول، وهو مختلف عن الأخرين، وإن شاء الله سيعود أفضل".

وأتم محسن تصريحاته بالحديث عن المنتخب الأوليمبي: "مركزين في المنتخب الأوليمبي، وإن شاء الله نقدر نقدم حاجة لمصر ولينا، وربنا يكرمنا بالبطولة، وكل اللاعبين في كامل تركيزهم، والكابتن حسام من الشخصيات اللى بحبها، وكل واحد بمجهوده ربنا شايله حاجة كويسة".